На Камчатке летчики противолодочных самолетов Ил-38Н выполнили полеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе

На Камчатке летчики противолодочных самолетов Ил-38Н выполнили полеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе

В мероприятии боевой подготовки приняли участие молодые летчики, которые впервые в своей практике управляли противолодочными самолетами в течение восьми часов.

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