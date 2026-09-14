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Актеры «Сумерек» Эшли Грин и Джексон Рэтбоун встретились в Форксе спустя 18 лет

Актеры «Сумерек» Эшли Грин и Джексон Рэтбоун встретились в Форксе спустя 18 лет

Актеры Эшли Грин и Джексон Рэтбоун, известные по ролям Элис Каллен и Джаспера Хейла в киносаге «Сумерки», встретились в городе Форкс спустя 18 лет после выхода первого фильма.

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