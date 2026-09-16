Вольфрамовый рудник Хемердон в Девоне перезапустят в начале 2027 года

Компания Tungsten West объявила о планах возобновить производство на руднике Хемердон (Hemerdon) в графстве Девон, Великобритания, с целью выйти на полную мощность в первом квартале 2027 года.
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