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Вольфрамовый рудник Хемердон в Девоне перезапустят в начале 2027 года

Вольфрамовый рудник Хемердон в Девоне перезапустят в начале 2027 года

Компания Tungsten West объявила о планах возобновить производство на руднике Хемердон (Hemerdon) в графстве Девон, Великобритания, с целью выйти на полную мощность в первом квартале 2027 года.

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