Сегодня в Краснодаре без дождя: «луковый маркер» - по этому дню определяли погоду на всю зиму

В четверг, 17 сентября, погоду в регионе определяет протяженный атмосферный фронт. Из-за него на Кубани ожидается переменная облачность, а в отдельных районах края могут пройти небольшие локальные дожди.
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