В Головинском стартовала продажа клубники

Ягодный сезон начался в столице, сообщила пресс-служба департамента торговли Москвы. Жители города теперь могут купить свежие ягоды в специальных брендированных торговых точках, снискавших популярность на протяжении девяти лет.
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