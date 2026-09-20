9 холостяков российского экрана: почему их реальная жизнь не похожа на кино

На экране они регулярно воплощают образцовых мужей, заботливых отцов и верных возлюбленных. Однако за пределами съёмочной площадки их личные истории развиваются по совсем иным законам: одни принципиально разграничивают профессию и личное пространство, другие открыто говорят об опасениях перед браком, а третьи отказываются от свадьбы ради сохранения свободных отношений.