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Царьград

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Мария Захарова опровергла претензии Наргиз Закировой к песне

Мария Захарова опровергла претензии Наргиз Закировой к песне

Певица Наргиз Закирова заявила, что США — её родина, так как Узбекистан её предал. Въезд в Россию для неё закрыт до 2072 года.

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