Дорин Речан: "Коррупция -  угроза национальной безопасности"

Видения антикоррупционной политики, законодательные изменения последних лет и необходимость координации действий были среди тем, обсуждавшихся на втором заседании Антикоррупционной платформы, которое состоялось в Министерстве юстиции.
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