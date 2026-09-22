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Газета.ру

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Собянин сообщил о завершении программы реновации в 12 районах Москвы

Собянин сообщил о завершении программы реновации в 12 районах Москвы

Программа реновации жилья полностью завершена в 12 районах Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс».

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