Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Захарова прокомментировала запрет Болгарии на пролет самолета с ней на борту

Захарова прокомментировала запрет Болгарии на пролет самолета с ней на борту

Официальный председатель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию, когда Болгария сначала дала разрешение на пролет российского самолета к месту проведения СМИД ОБСЕ, а потом запретила, узнав, что на борту будет Захарова.

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