Специалисты проверили черадк в доме на Горького и не нашли следов протечек Фонд капремонта увидел ведра и плошки без снега и воды на крыше дома №11 на Горького в Петрозаводске, жильцы которого пожаловались на протечки.
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