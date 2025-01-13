Пожары усиливаются — Калифорния почти уничтожена 

30,4 тыс прочтений Вчера Заключенные-пожарники… Ураганный ветер… Десятки погибших… Миллиардные убытки… Тысячи эвакуированных… Огненные смерчи… Источник На помощь терпящей бедствие Калифорнии Мексика направило около тысячи пожарных.
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