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Пожары усиливаются — Калифорния почти уничтожена 

Пожары усиливаются — Калифорния почти уничтожена 

30,4 тыс прочтений Вчера Заключенные-пожарники… Ураганный ветер… Десятки погибших… Миллиардные убытки… Тысячи эвакуированных… Огненные смерчи… Источник На помощь терпящей бедствие Калифорнии Мексика направило около тысячи пожарных.

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Комментарии
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Лев Добрый
Логово дерьмократов США почти уничтожено и это действительно Божья кара!👍👈😜😱
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19 час.
Сергей
На сокращение ссаноматрасных штатов можно смотреть ВЕЧНО!!
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11 час.

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