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Военное обозрение

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Арестованный по подозрению во взяточничестве экс-замглавы Генштаба РФ генерал Шамарин выражает желание отправиться на СВО

Арестованный по подозрению во взяточничестве экс-замглавы Генштаба РФ генерал Шамарин выражает желание отправиться на СВО

Начальник Главного управления связи ВС России обвиняется во взяточничестве.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ну если только  РАЗЖАЛОВАТЬ  и  РЯДОВЫМ  в  ШТУРМОВИКИ ...!!!
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22 час.
Маргарита Селихова
Он наверное надеется в штабе отсидеться. Не барское это дело с автоматом бегать.
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20 час.
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