«Могут повторить»: в Думе предупредили всех покинувших Россию об опасности

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал уехавших из России помнить о нависшей опасности, что каждый из них может повторить участь основателя Telegram Павла Дурова, так как за границей навсегда останется разменной монетой в руках коллективного Запада.
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