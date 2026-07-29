Липовой допустил, что Лондон хочет установить протекторат над Западной Украиной

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru допустил, что за разговорами о миротворческой миссии Лондона на Украине может стоять попытка установки протектората над частью украинской территории.
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