Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 561 подписчик

Липовой допустил, что Лондон хочет установить протекторат над Западной Украиной

Липовой допустил, что Лондон хочет установить протекторат над Западной Украиной

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru допустил, что за разговорами о миротворческой миссии Лондона на Украине может стоять попытка установки протектората над частью украинской территории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии