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Путин ввел безвиз на поездки в Россию до 30 дней для граждан Вьетнама

Путин ввел безвиз на поездки в Россию до 30 дней для граждан Вьетнама

Павел Каравашкин/ТАСС Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Вьетнама смогут въезжать в РФ без визы не более чем на 30 дней.

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