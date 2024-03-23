Кинотеатры Иркутской области отменяют показы в эти выходные

В Иркутской области кинотеатры отменяют показы в выходные, 23-24 марта. По данным на обед, сообщения о приостановке работы появились на страницах кинотеатров в городах Бирюсинск и Железногорск-Илимский, Усть-Илимск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии