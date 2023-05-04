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Аналитик Юшков: стоимость нефти снижается из-за возможной рецессии экономики Запада

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке, отметив, что стоимость нефти снижается в связи с опасениями относительно возможной рецессии западной экономики.

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