В Челябинске прошла акция скорби в память о погибших в «Крокусе». Фото, видео

В Челябинске жители 24 марта несут цветы и игрушки к памятнику «Орленку» на Алом Поле. Организаторами акции скорби выступили представители региональной Общественной палаты (ОП) и некоммерческих организаций, передает корреспондент URA.
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