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Эффектная блондинка из знаменитой династии: как выглядит невестка Инны Маликовой, которую называют её копией

Эффектная блондинка из знаменитой династии: как выглядит невестка Инны Маликовой, которую называют её копией

Долгое время внимание публики было приковано к Дмитрию Маликову и его дочери Стефании. Однако в последнее время всё чаще обсуждают другую представительницу известной фамилии, чьё появление в семье долго оставалось непубличным.

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