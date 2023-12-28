От петроглифов до постмодернизма: как провести яркие выходные в Баку

Азербайджан – «страна огней» и край контрастов. Только здесь в часе езды от современного Баку с футуристичными небоскребами, нарядной набережной и широкими проспектами можно найти древние наскальные рисунки, клокочущие грязевые вулканы и огненный храм зороастрийцев.