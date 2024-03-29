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Мы соседи по планете

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4 хитрости советских водителей, которые позволяли безнаказанно воровать у государства

4 хитрости советских водителей, которые позволяли безнаказанно воровать у государства

В народе говорят, что голь на выдумки хитра. Так как в СССР в эту социальную категорию попадала большая часть населения, то почти каждая профессия имела свои уловки, помогающие не совсем честно зарабатывать или даже воровать у государства.

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