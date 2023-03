Square Enix поглощает создателей Forspoken, авторы EVE Online анонсируют фэнтезийную ММО, Blizzard рассказывает об открытой «бете» Diablo IV, пресса оценивает Scars Above, The Wolf Among Us 2 переносят на следующий год, разработчики The Surge оглашают дату выхода грядущего проекта, красочный боевик .