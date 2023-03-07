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Хоркина об отстранении Винер: «Если есть возможность на апелляцию, надо это делать. Благодаря ее знаниям и умениям художественная гимнастика популярна в мире»

Светлана Хоркина раскритиковала решение об отстранении Ирины Винер на два года. Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) применила санкции к Винер, которая является главой Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главным тренером сборной России.

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