Microsoft заявляет, что Windows-ноутбуки на базе Snapdragon X Elite будут быстрее MacBook Air с чип...

Microsoft заявляет, что Windows-ноутбуки на базе Snapdragon X Elite будут быстрее MacBook Air с чипом M3Согласно внутренним документам, полученным изданием The Verge, Microsoft будет рекламировать свои будущие Windows-ноутбуки с процессором Snapdragon X Elite от Qualcomm как более быстрые, чем MacBook Air с новейшим чипом M3 от Apple.