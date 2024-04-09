Microsoft заявляет, что Windows-ноутбуки на базе Snapdragon X Elite будут быстрее MacBook Air с чип...

Microsoft заявляет, что Windows-ноутбуки на базе Snapdragon X Elite будут быстрее MacBook Air с чипом M3Согласно внутренним документам, полученным изданием The Verge, Microsoft будет рекламировать свои будущие Windows-ноутбуки с процессором Snapdragon X Elite от Qualcomm как более быстрые, чем MacBook Air с новейшим чипом M3 от Apple.
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