Экс-тренер сборной России Плющев заявил, что готов помочь "Спартаку"

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал домашнее поражение московского "Спартака" от магнитогорского "Металлурга" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
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