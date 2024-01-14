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Экс-тренер сборной России Плющев заявил, что готов помочь "Спартаку"

Экс-тренер сборной России Плющев заявил, что готов помочь "Спартаку"

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал домашнее поражение московского "Спартака" от магнитогорского "Металлурга" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".

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