Греция подтвердила обязательство расширить пропускную способность вертикального коридора

Шаги, предпринятые Грецией для увеличения потока газа по вертикальному коридору, а также ход реформ в энергетической сфере, инициированных в Республике Молдова, стали темами, затронутыми в ходе встречи министра Виктора Парликова с его греческим коллегой Теодоросом Скилакакисом.
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