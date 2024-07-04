Греция подтвердила обязательство расширить пропускную способность вертикального коридора

Шаги, предпринятые Грецией для увеличения потока газа по вертикальному коридору, а также ход реформ в энергетической сфере, инициированных в Республике Молдова, стали темами, затронутыми в ходе встречи министра Виктора Парликова с его греческим коллегой Теодоросом Скилакакисом.