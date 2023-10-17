Что можно и что нельзя делать 18 октября: церковный праздник святой Харитины Амисийской и народный Харитины – первые холстины 18 октября в православном календаре отмечается сразу два праздника: день памяти святой Харитины Амисийской и народный праздник Харитины – первые холстины.
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