Жители Тулы жалуются на состояние пруда в Рогожинском парке

Пруд в Рогожинском парке Тулы продолжает привлекать взоры горожан. "Рогожинский пруд — это ужас, мало того, что весь в мусоре, да и еще обмелел, цветет, рыба дохнет", — пишут жители в Telegram-канале "Тула Жесть" и задаются вопросом, когда будут приняты меры и пруд приведут в нормальное состояние.