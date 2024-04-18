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Аргументы и Факты

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В Госдуме предложили ввести наказание за преследование людей

В Госдуме предложили ввести наказание за преследование людей

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает арест на 15 суток за преследование. Сейчас понятия «преследование» нет ни в Уголовном кодексе, ни в Кодексе об административных правонарушениях, пишут «Известия».

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