Сергей Собянин рассказал о новых стандартах оказания медицинской помощи в Москве

Первые центры ментального здоровья в Москве откроются уже в этом году В Московской медицине внедряются клиентские пути – новые стандарты медицинской помощи для взрослых и детей, представляющие собой последовательность действий для каждого медицинского случая, начиная с подозрения на заболевание и заканчивая проведением необходимого лечения.
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