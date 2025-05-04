В Белогорске состоялось открытие пятого летнего сезона работы парка «Патриот»

В своем выступлении исполняющий обязанности командующего общевойсковой армии полковник Юрий Медведев поздравил всех участников с открытием парка и подчеркнул важность проведения подобных мероприятий для подрастающего поколения.
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