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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» выиграл все 8 матчей на старте сезона. 1.77 – обыграет «Факел» в Воронеже

«Факел» примет «Краснодар» в Фонбет Кубке России. «Быки» выиграли все 8 матчей в сезоне-2026/27. У клуба из Воронежа пока нет ни одной победы.

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