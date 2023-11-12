Вместо Land Cruiser 300: в России будут продавать новый большой рамный китайский внедорожник

Китайский автопроизводитель BAIC уже успел отметиться в истории автопрома страны, в этом году став партнером калининградского завода «Автотор», где сейчас собирают четыре модели этой компании: седан U5 Plus, кроссоверы X35 и X55, а также рамный внедорожник BJ40.