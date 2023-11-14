Новосибирские АЗС снизили цены на бензин, но подняли их на газ

Президент России Владимир Путин поручил стабилизировать цены на бензин и дизель. На новосибирских автозаправках в октябре цены на бензин заметно снизились, но одновременно с этим подскочила стоимость газового моторного топлива.
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