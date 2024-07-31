Ampere анонсировала 512-ядерный процессор AmpereOne Aurora с ИИ-движком и поддержкой HBM К...

Ampere анонсировала 512-ядерный процессор AmpereOne Aurora с ИИ-движком и поддержкой HBMКомпания Ampere Computing анонсировала 512-ядерный процессор AmpereOne Aurora для центров обработки данных, а также сообщила цены на ранее представленные 96-, 128-, 144-, 160- и 192-ядерные чипы AmpereOne M и рассказала о прогрессе разработки процессоров AmpereOne MX, которые предложат до 256 ядер.