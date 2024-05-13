Парень на рыбалке случайно поймал детеныша крокодила, вырастил его и сделал домашним питомцем

Джефф Миллер рыбачил у болота и случайно подцепил на крючок совсем крошечного крокодила. Парень решил помочь рептилии и принес домой: здесь крокодил полностью освоился и неожиданно стал преданным домашним питомцем, игры с которым Джефф записывает на видео.
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