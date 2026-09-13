ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Организация Объединенных Наций (ООН) отклонила запрос на направление экспертной группы для расследования преступлений ВСУ, так как не хочет, чтобы они ехали через Москву.
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