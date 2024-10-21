В Финском заливе заметили поганку с серыми щечками

Об этом рассказал биолог Павел Глазков Петербургскому фотографу Кириллу Никифорову на Финском заливе в районе Сестрорецка посчастливилось встретить крайне редкого для региона гостя – серощёкую поганку, рассказал в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков.
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