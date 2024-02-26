Банки Калининграда обязали записывать и хранить разговоры с жителями

Согласно федеральному закону № 467-ФЗ от 04 августа 2023 года, с 1 февраля текущего года микрофинансовые организации и банки обязаны вести записи разговоров с должниками из Калининграда и сохранять данные в течение 36 месяцев.
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