9526 прочтений 3 дня назад Начальник Войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов занимался разоблачением преступлений Запада, связанных с биологическими лабораториями, поэтому за его убийством стоят не только украинские силовики, но и действующий президент США Джо Байден, полагает журналист-расследователь Александр Садовников.