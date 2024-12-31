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Личный враг: Расследователь убийства генерала Кириллова вышел на след Байдена

Личный враг: Расследователь убийства генерала Кириллова вышел на след Байдена

9526 прочтений 3 дня назад Начальник Войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов занимался разоблачением преступлений Запада, связанных с биологическими лабораториями, поэтому за его убийством стоят не только украинские силовики, но и действующий президент США Джо Байден, полагает журналист-расследователь Александр Садовников.

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Комментарии
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Александр Ширай
Наконец то стало понятнее за что конкретно обозлились...
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