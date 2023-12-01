Дочь Лады Дэнс в 14 лет уехала за границу и жила в семье незнакомцев в Великобритании

Певица Лада Дэнс пережила страшное несчастье в этом году – звезда попала в автомобильную аварию. В последнем интервью артистка поделилась своим текущим состоянием и неожиданно рассказала о своей личной боли, связанной с решением ее наследников жить за границей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии