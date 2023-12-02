Щеки впали и сапоги болтаются: истощенная Лолита появилась на публике

Милявская продолжает стремительно сбрасывать вес. Статьи по теме: Лолиту Милявскую прилюдно оттаскали за волосы Фигуристая красотка! Видео с поющей дочерью Милявской сразило публику Безбашенная Лолита: Милявская безжалостно откусила себе голову .
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