ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ
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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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  • Eduard
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На водоемах в районе Хорошево-Мневники усилен контроль в связи с наступившей жарой

Столичные спасатели для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий усилили патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

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