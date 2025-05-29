Июньдә Казанда «Моабит дәфтәре» музыкаль-шигъри перформансын күрсәтәчәкләр

Июньдә «Черек күл» паркында «Моабит дәфтәре» исемле музыкаль-шигъри перформанс узачак. Советлар Союзы Герое, шагыйрь Муса Җәлилнең шигырьләрен иҗат номерларында Казан театрлары актерлары, биюче-перформерлар, Yummy Music Band вокалистлары һәм музыкантлары тәкъдим итәчәк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии