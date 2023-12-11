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"Организм дал сбой": совсем плохую Леру Кудрявцеву заменили Катей Гордон

"Организм дал сбой": совсем плохую Леру Кудрявцеву заменили Катей Гордон

Спустя шесть лет в Минск вернулась "Песня года". Только хиты, только любимые артисты, только лучшие световые и пиротехнические эффекты! Вести двухчасовой концерт вместе с Сергеем Лазаревым должна была Лера Кудрявцева.

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