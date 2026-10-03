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Испания 41 матч не уступает в игровое время – с 2024 года. Это рекордная серия

Сборная Испании продлила рекордную серию матчей без поражений в игровое время.  Сегодня команда  Луиса де ла Фуэнте обыграла команду Чехии со счетом 3:1 в Лиге наций.

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