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Закон, порядок, государство

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В Самарской области полицейские провели профилактические мероприятия с детьми

В Самарской области полицейские провели профилактические мероприятия с детьми

В Клявлинском районе сотрудник Госавтоинспекции Александр Дубников провел классный час по Правилам дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся средней общеобразовательной имени В.

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