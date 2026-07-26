Гренландский треугольник Финляндии: поддержка Дании, защита прав инуитов или поставки ледоколов

Финляндия оказалась на распутье, столкнувшись с гренландскими аппетитами Дональда Трампа. С одной стороны, когда Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре вновь заявил, что Гренландия «должна контролироваться Соединенными Штатами, а не Данией», реакция финского руководства была незамедлительной и публичной.