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Гренландский треугольник Финляндии: поддержка Дании, защита прав инуитов или поставки ледоколов

Гренландский треугольник Финляндии: поддержка Дании, защита прав инуитов или поставки ледоколов

Финляндия оказалась на распутье, столкнувшись с гренландскими аппетитами Дональда Трампа. С одной стороны, когда Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре вновь заявил, что Гренландия «должна контролироваться Соединенными Штатами, а не Данией», реакция финского руководства была незамедлительной и публичной.

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