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Кремль опубликовал фотографии Путина и Шрёдера с дня рождения президента

Кремль опубликовал фотографии Путина и Шрёдера с дня рождения президента

Владимир Путин в свой день рождения пригласил находившегося в Москве Герхарда Шрёдера к себе домой. Ранее в этом году политики уже проводили личную встречу в Кремле.

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